Traffico Roma del 29-01-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 11,20
M.Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ED IN CARREGGIATA INTERNA SUL GRA TRA LA
SALARIA E L’OSP SANT’ANDREA.
SULLA FLAMINIA INSISTONO LE CODE PER UN INCIDENTE IN ENTRATA ALLA
CAPITALE DA PRIMA PORTA A SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE; ALTRO INCIDENTE
SULLA FLAMINIA ALL’’INTERSEZIONE CON VIA TUSCANIA
ANCIORA CODE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE IN VIALE PARIOLI ALL’ALTEZZA DI
VIA GUALTIERO CASTELLINI
E SU VIA GARIELE PALEOTTI ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI TORREVECCHIA
ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA C. COLOMBO LUNGO LA CARREGGIATA
CENTRALE IN PROSSIMITA’ DI VIA PADRE SEMERIA
INFINE E’ STATA RIAPERTA VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO E VIALE
G.FALCONE E P. BORSELLINO FRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma