Traffico Roma del 29-01-2020 ore 07:30
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COME OGNI MATTINA SI STA IN CODA PER TRAFFICO SULLA
SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA.
AUTO IN FILA SUL TRAFFO URBANO DLELA A24 ROMA-TERAMO TRA TOR CERVARA E LA
TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA TRA IL
GRA E VIA DEI DUE PONTI, E SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA, IN DIREZIONE DI ROMA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma