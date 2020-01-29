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Traffico Roma del 29-01-2020 ore 07:30

di - 29 Gennaio 2020 - 7:30

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COME OGNI MATTINA SI STA IN CODA PER TRAFFICO SULLA 
SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA.
AUTO IN FILA  SUL TRAFFO URBANO DLELA A24 ROMA-TERAMO TRA TOR CERVARA  E LA
TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO.
 
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA TRA IL
GRA E VIA DEI DUE PONTI, E  SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE 
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA, IN DIREZIONE DI ROMA.
 
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
S
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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