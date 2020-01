Traffico Roma del 29-01-2020 ore 08:00

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E

ARDEATINA; MA TROVIAMO CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO

TRA LA TIBURTINA E LA NOMENTANA E PER LAVORI TRA CASAL DEL MARMO E PISANA

IN ENTRATA IN CITTA’ INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA

A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST

IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE

CASTRENSE , MENTRE IN DIREZIONE STADIO SI STANNO FORMANDO CODE ALL’ALTEZZA

DELLO SVINCOLO PER LA VIA SALARIA

AUMENTA IL TRAFFICO IN ENTRATA IN CITTA’ CON CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA

IL GRA E VIA DEI DUE PONTI,, SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E

L’AEROPORTO DELL’URBE , SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO E

SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E DAL RACCORDO A

VIA CARLO LEVI

