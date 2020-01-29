Traffico Roma del 29-01-2020 ore 08:00
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E
ARDEATINA; MA TROVIAMO CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO
TRA LA TIBURTINA E LA NOMENTANA E PER LAVORI TRA CASAL DEL MARMO E PISANA
IN ENTRATA IN CITTA’ INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA
A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE
CASTRENSE , MENTRE IN DIREZIONE STADIO SI STANNO FORMANDO CODE ALL’ALTEZZA
DELLO SVINCOLO PER LA VIA SALARIA
AUMENTA IL TRAFFICO IN ENTRATA IN CITTA’ CON CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA
IL GRA E VIA DEI DUE PONTI,, SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE , SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO E
SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E DAL RACCORDO A
VIA CARLO LEVI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma