Traffico Roma del 29-01-2020 ore 08:30

IN ENTRATA IN CITTA’ SI ALLUNGANO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA,

TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST

E SEMPRE IN ENTRATA IN CITTA’ CODE SULLA VIA FLAMINIA PER TRAFFICO E

INCIDENTE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI,, SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI

VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE , SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A

PIAZZA IRNERIO E SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A VIA CARLO LEVIIN

TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE

CASTRENSE , MENTRE IN DIREZIONE STADIO SI STANNO FORMANDO CODE ALL’ALTEZZA

DELLO SVINCOLO PER LA VIA SALARIA

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL

GRA TRA CASILINA E ARDEATINA; SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER

TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma