Traffico Roma del 29-01-2020 ore 09:00
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IN ENTRATA IN CITTA’ SI ALLUNGANO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA,
TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST
E SEMPRE IN ENTRATA IN CITTA’ CODE SULLA VIA FLAMINIA PER TRAFFICO E
INCIDENTE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI,, SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI
VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE , SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A
PIAZZA IRNERIO E SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A VIA CARLO LEVIIN
TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE
CASTRENSE , MENTRE IN DIREZIONE STADIO SI STANNO FORMANDO CODE ALL’ALTEZZA
DELLO SVINCOLO PER LA VIA SALARIA
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL
GRA TRA CASILINA E ARDEATINA; SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER
TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma