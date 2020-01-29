Traffico Roma del 29-01-2020 ore 10:30
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RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL
GRA TRA CASILINA E ARDEATINA; SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER
TRAFFICO TRA PISANA E VIA DEL MARE
IN ENTRATA IN CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E
LA TANGENZIALE MA ANCHE IN USCITA TRA TOGLIATTI E RACCORDO ANULARE
CODE SULLA VIA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
DI GROTTAROSSA
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE
CASTRENSE , NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DELLE VALLI E SALARIA
PRUDENZA NELLA GUIDA IN VIA DEI MONTI TIBURTINI, ALL’ALTEZZA DI VIA DEI
MONTI DI PIETRALATA C’E’ UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA CHE
POTREBBE FAR PERDERE IL CONTROLLO DEL VOSTRO VEICOLO, LUNGHISSIME CODE SONO
SEGNALATE AL MOMENTO A PARTIRE DALLA TIBURTINA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma