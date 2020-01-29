Traffico Roma del 29-01-2020 ore 11:30
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TRAFFICO SCORREVOLE
VIA DI TORREVECCHIA CHIUSA AL TRAFFICO PER LAVORI FRA VIA BENEDETTO
ALOISI MASELLA E VIA CARDINALE CELSO COSTANTINI IN DIREZIONE VIA TRIONFALE
TRAFFICO DEVIATO SU VIA BENEDETTO ALOISI MASELLA.
IN VIA DELLA PISANA, DAVANTI ALLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, FINO ALLE
14 MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE. ATTESE 500
PERSONE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITÀ
NEL POMERIGGIO DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI VIA MOLISE,
DALLE 14 ALLE 19 È PREVISTO UN SIT-IN ORGANIZZATO DA VARIE SIGLE SINDACALI
. ATTESE 300 PERSONE. DIVIETI DI SOSTA IN VIA MOLISE. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ, PUBBLICA E PRIVATA, TRA PIAZZA BARBERINI,
VIA BISSOLATI E VIA VENETO. POSSIBILE INOLTRE LA CHIUSURA DI VIA DI SAN
BASILIO.
SERVIZIO FERROVIARIO INTERROTTO LINEA ROMA FORMIA TRA PRIVERNO E MONTE SAN
BIAGIO CAUSA GUASTO AL TRENO
I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma