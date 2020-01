Traffico Roma del 29-01-2020 ore 12:30

TRAFFICO SCORREVOLE

VIA DI TORREVECCHIA CHIUSA AL TRAFFICO PER LAVORI FRA VIA BENEDETTO

ALOISI MASELLA E VIA CARDINALE CELSO COSTANTINI IN DIREZIONE VIA TRIONFALE

TRAFFICO DEVIATO SU VIA BENEDETTO ALOISI MASELLA.



IN VIA DELLA PISANA, DAVANTI ALLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, FINO ALLE

14 MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE. ATTESE 500

PERSONE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITÀ

NEL POMERIGGIO DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI VIA MOLISE,

DALLE 14 ALLE 19 È PREVISTO UN SIT-IN ORGANIZZATO DA VARIE SIGLE SINDACALI

. ATTESE 300 PERSONE. DIVIETI DI SOSTA IN VIA MOLISE. POSSIBILI

RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ, PUBBLICA E PRIVATA, TRA PIAZZA BARBERINI,

VIA BISSOLATI E VIA VENETO. POSSIBILE INOLTRE LA CHIUSURA DI VIA DI SAN

BASILIO.



SERVIZIO FERROVIARIO INTERROTTO LINEA ROMA FORMIA TRA PRIVERNO E MONTE SAN

BIAGIO CAUSA GUASTO AL TRENO

I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

