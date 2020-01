Traffico Roma del 29-01-2020 ore 13:30

CODE PER INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASILINA E APPIA

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLEMNTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DELLA VIA

NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIALE REGINA MARGHERITA

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA EDMONDO DE AMICIS A VIA

STRESA VERSO VIA MARIO FANI

ALL’EUR RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DELL

ANTARTIDE A VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DIREZIONE RACCORDO ANULARE



AUTORE: ivan valente

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma