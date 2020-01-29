Traffico Roma del 29-01-2020 ore 13:30
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CODE PER INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E APPIA
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLEMNTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DELLA VIA
NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIALE REGINA MARGHERITA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA EDMONDO DE AMICIS A VIA
STRESA VERSO VIA MARIO FANI
ALL’EUR RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DELL
ANTARTIDE A VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DIREZIONE RACCORDO ANULARE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ivan valente
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma