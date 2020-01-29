Traffico Roma del 29-01-2020 ore 15:30
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TRAFFICO INCOLONNATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA TRA LO
SVINCOLO DELLA ROMA FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE
CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA
VERSO PIAZZA IRNERIO
PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL TRATO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI E TRA PORTONACCIO VIA PALMIRO TOGLIATTI
VERSO IL RACCORDO ANULARE
PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO PIGNETO CHIUSA QUESTA
NOTTE VIA CASILINA DALLE 22 ALLE 6 DA PIAZZA DEL PIGNETO A VIA PLACIDO
ZURLA,
INOLTRE A PARTIRE DALLE 6 DI DOMATTINA CAMBIA LA VIABILITÀ DELLA ZONA:IL
TRATTO DI VIA CASILINA TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO
SARÀ PERCORRIBILE A SENSO UNICO IN DIREZIONE CENTRO;
MENTRE NEL TRATTO TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA A LARGO GALEAZZO ALESSI
SARÀ SI TRANSITERÀ A DOPPIO SENSO DI MARCIA ALL’INGLESE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ivan valente
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma