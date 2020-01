Traffico Roma del 29-01-2020 ore 16:30

TRAFFICO INCOLONNATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA TRA LO

SVINCOLO DELLA ROMA FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE

CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA

VERSO PIAZZA IRNERIO

PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL TRATO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI E TRA PORTONACCIO VIA PALMIRO TOGLIATTI

VERSO IL RACCORDO ANULARE

PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO PIGNETO CHIUSA QUESTA

NOTTE VIA CASILINA DALLE 22 ALLE 6 DA PIAZZA DEL PIGNETO A VIA PLACIDO

ZURLA,

INOLTRE A PARTIRE DALLE 6 DI DOMATTINA CAMBIA LA VIABILITÀ DELLA ZONA:IL

TRATTO DI VIA CASILINA TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO

SARÀ PERCORRIBILE A SENSO UNICO IN DIREZIONE CENTRO;

MENTRE NEL TRATTO TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA A LARGO GALEAZZO ALESSI

SARÀ SI TRANSITERÀ A DOPPIO SENSO DI MARCIA ALL’INGLESE

