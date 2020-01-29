Traffico Roma del 29-01-2020 ore 17:00
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CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO A VIALE
PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO PER UN INCIDENTE ORMAI RIMOSSO SI RALLENTA- IN CORSIA ESTERNA-
TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA VERSO
SAN GIOVANNI
SI RALLENTA SULLA VIA AURELIA TRA VIA PAOLO BENTIVOGLIO E PIAZZA IRNERIO
VERSO VIA DI BOCCEA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA APPIA ANTICA TRA VIA ARDEATINA E VIALE DI PORTA
ARDEATINA IN DIREZIONE CENTRO
RALLENTAMENTI IN VIA APPIA PIGNATELLI TRA VICOLO DELLA BASILICA E VIA
DELL’ALMONE VERSO VIA APPIA NUOVA
PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO PIGNETO,
CHIUSA QUESTA NOTTE – DALLE 22 ALLE 6 – VIA CASILINA DA PIAZZA DEL PIGNETO
A VIA PLACIDO ZURLA,
PER LASCIAR SPAZIO AL CANTIERE PREVISTE DA DOMATTINA ALLE 6 ULTERIORI
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ:
IL TRATTO DI VIA CASILINA TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO
SARÀ PERCORRIBILE A SENSO UNICO IN DIREZIONE CENTRO;
MENTRE NEL TRATTO TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA A LARGO GALEAZZO ALESSI
SI TRANSITERÀ A DOPPIO SENSO DI MARCIA ALL’INGLESE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma