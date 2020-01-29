Traffico Roma del 29-01-2020 ore 18:00
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CODE A TRATTI SULLA CORSIA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E
VIA TUSCOLANA
SI RALLENTA IN INTERNA TRA VA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA
IN USCITA DA ROMA CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA
TANGENZIALE A TOR CERVATRA, SULLA VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE
ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA FALMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI
GROTTAROSSA
A SAN GIOVANNI TRAFFICATA VIA CILICIA CON RALLENTAMENTI DALLA COLOMBO A
PIAZZA GALERIA VERSO PIAZZA TUSCOLO
ALL’ARDEATINO POSSIBILI DIFFICCOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN VEICOLO IN
FIAMME IN VIA DELLE SETTE CHIESE IL TRAFFICO VIAGGIA A SENSO UNICO
ALTERNATO TRA LARGO BENEDETTO BOMPIANI E VIA ARDEATINA
SI RALLENTA SULLA PRENESTINA DA VIA EMILIO LONGONI A VIA DI TOR SAPIENZA
VERSO IL CENTRO
PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO PIGNETO,
CHIUSA QUESTA NOTTE – DALLE 22 ALLE 6 – VIA CASILINA DA PIAZZA DEL PIGNETO
A VIA PLACIDO ZURLA,
PER LASCIAR SPAZIO AL CANTIERE PREVISTE DA DOMATTINA ALLE 6 ULTERIORI
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ:
IL TRATTO DI VIA CASILINA TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO
SARÀ PERCORRIBILE A SENSO UNICO IN DIREZIONE CENTRO;
MENTRE NEL TRATTO TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA A LARGO GALEAZZO ALESSI
SI TRANSITERÀ A DOPPIO SENSO DI MARCIA ALL’INGLESE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma