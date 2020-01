Traffico Roma del 29-01-2020 ore 18:00

CODE A TRATTI SULLA CORSIA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E

VIA TUSCOLANA

SI RALLENTA IN INTERNA TRA VA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA

IN USCITA DA ROMA CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA

TANGENZIALE A TOR CERVATRA, SULLA VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE

ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA FALMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI

GROTTAROSSA

A SAN GIOVANNI TRAFFICATA VIA CILICIA CON RALLENTAMENTI DALLA COLOMBO A

PIAZZA GALERIA VERSO PIAZZA TUSCOLO

ALL’ARDEATINO POSSIBILI DIFFICCOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN VEICOLO IN

FIAMME IN VIA DELLE SETTE CHIESE IL TRAFFICO VIAGGIA A SENSO UNICO

ALTERNATO TRA LARGO BENEDETTO BOMPIANI E VIA ARDEATINA

SI RALLENTA SULLA PRENESTINA DA VIA EMILIO LONGONI A VIA DI TOR SAPIENZA

VERSO IL CENTRO

PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO PIGNETO,

CHIUSA QUESTA NOTTE – DALLE 22 ALLE 6 – VIA CASILINA DA PIAZZA DEL PIGNETO

A VIA PLACIDO ZURLA,

PER LASCIAR SPAZIO AL CANTIERE PREVISTE DA DOMATTINA ALLE 6 ULTERIORI

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ:

IL TRATTO DI VIA CASILINA TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO

SARÀ PERCORRIBILE A SENSO UNICO IN DIREZIONE CENTRO;

MENTRE NEL TRATTO TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA A LARGO GALEAZZO ALESSI

SI TRANSITERÀ A DOPPIO SENSO DI MARCIA ALL’INGLESE

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma