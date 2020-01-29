Traffico Roma del 29-01-2020 ore 19:00
Più informazioni su
CODE A TRATTI SULLA CORSIA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E
VIA TUSCOLANA SI RALLENTA IN CORSIA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO
PER LA ROMA L’AQUILA
IN USCITA DA ROMA CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA
TAGENZIALE A VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO E SULLA VIA SALARIA DALLA
TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELLURBE
ALL’APPIO LATINO TRAFFICATA VIA CILICIA DALLA COLOMBO A PIAZZA GALERIA
VERSO PIAZZA TUSCOLO
RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA
DIREZIONE SAN GIOVANNI
TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA ALTEZZA DI LARGO
GREGORIO XIII
PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO PIGNETO CHIUSA QUESTA
NOTTE VIA CASILINA DALLE 22 ALLE 6 DA PIAZZA DEL PIGNETO A VIA PLACIDO
ZURLA,
A PARTIRE DALLE 6 DI DOMATTINA CAMBIA LA VIABILITÀ DELLA ZONA:IL TRATTO DI
VIA CASILINA TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO SARÀ
PERCORRIBILE A SENSO UNICO IN DIREZIONE CENTRO;
MENTRE NEL TRATTO TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA A LARGO GALEAZZO ALESSI
SARÀ SI TRANSITERÀ A DOPPIO SENSO DI MARCIA ALL’INGLESE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma