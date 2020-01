Traffico Roma del 29-01-2020 ore 19:30

CODE A TRATTI SULLA CORSIA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA LAURENTINA

E VIA TUSCOLANA.

IN CORSIA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA CASILINA E

APPIA

CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO

SAN GIOVANNI

SEMPRE DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIALE DI TOR DI

QUINTO E VIA SALARIA E TRA TIBURTINA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA ROMA

L’AQUILA

PER INCIDENTE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE EUR

– MAGLIANA VERSO IL CENTRO,

IN VIA DI DECIMA ALL’ALTEZZA DI VIA CATERINA TROIANI

E TRA OSTIA E TORVAJANICA- SULLA VIA LITORANEA – ALL’ALTEZZA DEL SETTIMO

CANCELLO.

CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO

IN DIREZIONE FIUMICINO

VERSO OSTIA TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON ALLENTAMENTI DA VIA DI

MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma