Traffico Roma del 29-01-2020 ore 19:30
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CODE A TRATTI SULLA CORSIA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA LAURENTINA
E VIA TUSCOLANA.
IN CORSIA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA CASILINA E
APPIA
CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO
SAN GIOVANNI
SEMPRE DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIALE DI TOR DI
QUINTO E VIA SALARIA E TRA TIBURTINA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA ROMA
L’AQUILA
PER INCIDENTE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE EUR
– MAGLIANA VERSO IL CENTRO,
IN VIA DI DECIMA ALL’ALTEZZA DI VIA CATERINA TROIANI
E TRA OSTIA E TORVAJANICA- SULLA VIA LITORANEA – ALL’ALTEZZA DEL SETTIMO
CANCELLO.
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO
IN DIREZIONE FIUMICINO
VERSO OSTIA TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON ALLENTAMENTI DA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma