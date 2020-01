Traffico Roma del 29-01-2020 ore 20:00

CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA

MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO

TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIALE AMERICA E

VIALE DELL’OCEANO PACIFICO VERSO IL RACCORDO E TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E

VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA

PER LAVORI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO PIGNETO, CHIUSA

QUESTA NOTTE – DALLE 22 ALLE 6 – VIA CASILINA DA PIAZZA DEL PIGNETO A VIA

PLACIDO ZURLA,

PER LASCIAR SPAZIO AL CANTIERE PREVISTE DA DOMATTINA ALLE 6 ULTERIORI

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ:

IL TRATTO DI VIA CASILINA TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO

SARÀ PERCORRIBILE A SENSO UNICO IN DIREZIONE CENTRO;

MENTRE NEL TRATTO TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA A LARGO GALEAZZO ALESSI

SI TRANSITERÀ A DOPPIO SENSO DI MARCIA

LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 DI DOMATTINA CHIUSO

LINTERO TRATTO DI VIALE DEL MURO TORTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,

CONTESTUALMENTE CHIUSI I SOTTVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO D’ITALIA

SEMPRE DALLE 22 ALLE 6 CHIUSA VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI TOR

DIQUINTO E CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO PER LAVORI NELLA

GALLERIA FLEMING

