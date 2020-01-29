Traffico Roma del 29-01-2020 ore 20:00
Più informazioni su
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA
MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO
TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIALE AMERICA E
VIALE DELL’OCEANO PACIFICO VERSO IL RACCORDO E TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E
VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA
PER LAVORI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO PIGNETO, CHIUSA
QUESTA NOTTE – DALLE 22 ALLE 6 – VIA CASILINA DA PIAZZA DEL PIGNETO A VIA
PLACIDO ZURLA,
PER LASCIAR SPAZIO AL CANTIERE PREVISTE DA DOMATTINA ALLE 6 ULTERIORI
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ:
IL TRATTO DI VIA CASILINA TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO
SARÀ PERCORRIBILE A SENSO UNICO IN DIREZIONE CENTRO;
MENTRE NEL TRATTO TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA A LARGO GALEAZZO ALESSI
SI TRANSITERÀ A DOPPIO SENSO DI MARCIA
LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 DI DOMATTINA CHIUSO
LINTERO TRATTO DI VIALE DEL MURO TORTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,
CONTESTUALMENTE CHIUSI I SOTTVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO D’ITALIA
SEMPRE DALLE 22 ALLE 6 CHIUSA VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI TOR
DIQUINTO E CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO PER LAVORI NELLA
GALLERIA FLEMING
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma