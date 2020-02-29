Traffico Roma del 29-02-2020 ore 07:30
Più informazioni su
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SULLE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO IN CITTA’
OGGI E DOMANI PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO
COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-
LIDO RESTERA’ CHIUSA LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO. NELLA TRATTA INTERROTTA
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
CHIUSA AL TRANSITO SINO ALLA MEZZANOTTE DI LUNEDÌ 2 MARZO, VIA DEI CERCHI
TRA VIA ARA MASSIMA DI ERCOLE A PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITÀ, PER
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE SUPPLETIVA
DOMANI QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA . STOP AL TRAFFICO NELLA FASCIA
VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30. PREVISTE DELLE
DEROGHE ANCHE IN RELAZIONE ALLE ELEZIONI SUPPLETTIVE IN PROGRAMMA PROPRIO
L’ 1 MARZO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma