Traffico Roma del 29-02-2020 ore 09:00
Più informazioni su
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SULLE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO IN CITTA’
PROSEGUONO I LAVORI SULL’AURELIA CHE RESTA CHIUSA TRA VIA LICIO GIORGIERI E
VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI, INEVITABILE LA FORMAZIONE DI CODE
NELLE ORE DI PUNTA. POSSIBIILI RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO.
OGGI E DOMANI PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO
COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-
LIDO RESTERA’ CHIUSA LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO. NELLA TRATTA INTERROTTA
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA PIRAMIDE E
LIDO CENTRO E VICEVERSA
DOMANI QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA . STOP AL TRAFFICO NELLA FASCIA
VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30. PREVISTE DELLE
DEROGHE ANCHE IN RELAZIONE ALLE ELEZIONI SUPPLETTIVE IN PROGRAMMA PROPRIO
L’ 1 MARZO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma