Traffico Roma del 29-02-2020 ore 09:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SULLE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO IN CITTA’

PROSEGUONO I LAVORI SULL’AURELIA CHE RESTA CHIUSA TRA VIA LICIO GIORGIERI E

VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI, INEVITABILE LA FORMAZIONE DI CODE

NELLE ORE DI PUNTA. POSSIBIILI RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO.

OGGI E DOMANI PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO

COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-

LIDO RESTERA’ CHIUSA LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO. NELLA TRATTA INTERROTTA

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA PIRAMIDE E

LIDO CENTRO E VICEVERSA

DOMANI QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA . STOP AL TRAFFICO NELLA FASCIA

VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30. PREVISTE DELLE

DEROGHE ANCHE IN RELAZIONE ALLE ELEZIONI SUPPLETTIVE IN PROGRAMMA PROPRIO

L’ 1 MARZO.

