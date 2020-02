Traffico Roma del 29-02-2020 ore 11:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA CARLO

PIANCASTELLI E VIA CASAL DEL MARMO VERSO IL CENTRO CITTA’.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI

PIAZZALE DELL’INDUSTRIA.

SULLA VIA AURELIA IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA IL RACCORDO E

VIA AURELIA ANTICA IN ENTRATA A ROMA.

MANIFESTAZIONE CON CORTEO , DALLE 12 ALLE 15, DA PIAZZALE PONTE MILVIO A

PIAZZA PIERO DODI, PASSANDO PER LUNGOTEVERE MARESCIALLO ARMANDO DIAZ,

PIAZZALE DELLA FARNESINA E VIALE PAOLO BOSELLI. POSSIBILI DISAGI AL

TRAFFICO.

OGGI ALLE 15.00. ALL’OLIMPICO LA LAZIO SFIDERA’ IL BOLOGNA PER LA 26°

GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A. DALLA MATTINATA CONSUETA DISCIPLINA DI

VIABILITA’ E SOSTA.

DOMANI QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA . STOP AL TRAFFICO NELLA FASCIA

VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30. PREVISTE DELLE

DEROGHE ANCHE IN RELAZIONE ALLE ELEZIONI SUPPLETTIVE IN PROGRAMMA PROPRIO

L’ 1 MARZO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

