Traffico Roma del 29-02-2020 ore 13:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI
GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
SULLA VIA AURELIA IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA IL RACCORDO E
VIA AURELIA ANTICA IN ENTRATA A ROMA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INVECE SULLA VIA BOCCEA TRA VIA DI VAL CANNUTA
A PIAZZA DEI GIURECONSULTI.
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO ,PARTITA DA PIAZZALE
PONTE MILVIO E CON ARRIVO PREVISTO IN PIAZZA PIERO DODI, PASSANDO PER
LUNGOTEVERE MARESCIALLO ARMANDO DIAZ, PIAZZALE DELLA FARNESINA E VIALE
PAOLO BOSELLI. POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SINO ALLE ORE 15.00.
ALLE 14 IN PROGRAMMA UN ALTRA MANIFESTAZIONE CON CORTEO, CON PARTENZA DA
PIAZZA DE CUPIS ED ARRIVO IN VIA RENATO BIROLLI PASSANDO PER VIA COLLATINA.
POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO.
OGGI ALLE 15.00. ALL’OLIMPICO LA LAZIO SFIDERA’ IL BOLOGNA PER LA 26°
GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A. CONSUETA DISCIPLINA DI VIABILITA’ E
SOSTA INTORNO ALLO STADIO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma