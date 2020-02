Traffico Roma del 29-02-2020 ore 15:30

CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.

SULL’AURELIA INCOLONNAMENTI IN PARTICOLARE IN USCITA DALLA CITTà DA VIA

AUELIA ANTICA SINO A VIA GREGORIO XI: LA CAUSA I LAVORI IN CORSO tra la

stazione Aurelia e via di Villa Troili. Il traffico in direzione Centro è

deviato sulla corsia laterale e poi procede sulla corsia opposta

PREDISPOSTA a doppio senso DI CIRCOLAZIONE.

ALLO STADIO OLIMPICO IN PIENO SVOLGIMENTO LA 26ESIMA GIORNATA DEL

CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A CHE VEDE IMPEGNATE LAZIO E BOLOGNA; COME DI

CONSUETO, DISPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO

SPORTIVO.

PROSEGUONO, ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA, I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA

CRISTOFORO COLOMBO ALL’ANGOLO CON PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO: OGGI E

DOMANI, DOMENICA 1 MARZO, LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO DELLA FERROVIA

REGIONALE ROMA-LIDO RESTERÀ CHIUSA. SULLA TRATTA INTERROTTA ATTIVA LA LINEA

DI BUS SOSTITUTIVI RL4.

ANTICIPATO A DOMANI, DOMENICA 1 MARZO, IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA

CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 7.30 ALLE ORE 12.30 E

DALLE 16.30 ALLE ORE 20.30: SI TRATTA DEL QUARTO ED ULTIMO APPUNTAMENTO

INVERNALE, INIZIALMENTE PROGRAMMATO PER DOMENICA 29 MARZO, ANTICIPATO A

CAUSA DELL REFERENDUM COSTITUZIONALE E DELLA MARATONA DI ROMA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma