Traffico Roma del 29-02-2020 ore 15:30
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CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.
SULL’AURELIA INCOLONNAMENTI IN PARTICOLARE IN USCITA DALLA CITTà DA VIA
AUELIA ANTICA SINO A VIA GREGORIO XI: LA CAUSA I LAVORI IN CORSO tra la
stazione Aurelia e via di Villa Troili. Il traffico in direzione Centro è
deviato sulla corsia laterale e poi procede sulla corsia opposta
PREDISPOSTA a doppio senso DI CIRCOLAZIONE.
ALLO STADIO OLIMPICO IN PIENO SVOLGIMENTO LA 26ESIMA GIORNATA DEL
CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A CHE VEDE IMPEGNATE LAZIO E BOLOGNA; COME DI
CONSUETO, DISPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO
SPORTIVO.
PROSEGUONO, ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA, I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA
CRISTOFORO COLOMBO ALL’ANGOLO CON PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO: OGGI E
DOMANI, DOMENICA 1 MARZO, LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO DELLA FERROVIA
REGIONALE ROMA-LIDO RESTERÀ CHIUSA. SULLA TRATTA INTERROTTA ATTIVA LA LINEA
DI BUS SOSTITUTIVI RL4.
ANTICIPATO A DOMANI, DOMENICA 1 MARZO, IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 7.30 ALLE ORE 12.30 E
DALLE 16.30 ALLE ORE 20.30: SI TRATTA DEL QUARTO ED ULTIMO APPUNTAMENTO
INVERNALE, INIZIALMENTE PROGRAMMATO PER DOMENICA 29 MARZO, ANTICIPATO A
CAUSA DELL REFERENDUM COSTITUZIONALE E DELLA MARATONA DI ROMA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma