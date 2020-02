Traffico Roma del 29-02-2020 ore 17:30

A ROMA NORD CODE SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA, LA STORTA E LA

GIUSTINIANA, E TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO

CITTà.

SULLA VIA AURELIA INCOLONNAMENTI, PER LAVORI, DAL GRA A VIA DELLA STAZIONE

AURELIA VERSO IL CENTRO, E DA VIA AURELIA ANTICA A VIA GREGORIO XI VERSO IL

GRA.

PER I LAVORI AL CAVALCAVIA DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO OGGI E DOMANI,

DOMENICA 1° MARZO, LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO DELLA FERROVIA REGIONALE

ROMA-LIDO RESTERÀ CHIUSA. SULLA TRATTA INTERROTTA ATTIVA LA LINEA DI BUS

SOSTITUTIVI RL4.

DOMANI QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA INVERNALE: STOP AL TRAFFICO

NELLA FASCIA VERDE DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30.

esentati:

• i veicoli a trazione elettrica e ibridi, alimentati a metano, a GPL e

BI-FUEL, anche trasformati, marcianti con GPL o metano;

• i veicoli a benzina “EURO 6”;

• i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi “EURO 2”

• i motocicli a 4 tempi “EURO 3”.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

