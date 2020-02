Traffico Roma del 29-02-2020 ore 18:30

A ROMA NORD CODE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, E TRA IL

GRA E VIA DI GROTTAROSSA tutto IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà;

incolonnamenti anche verso il gra a partire da via dei due ponti sino a via

di grottarossa.

incolonnamenti anche sulla via flaminia da corso francia al gra in uscita

dalla città, poi su Via della Camilluccia fra Via Trionfale e Piazza Walter

Rossi in direzione di Piazza dei Giochi Delfici e fra Via dei Colli della

Farnesina e Via Stresa verso Piazza Walter Rossi.

lunghe code su via del foro italico, IN DIREZiONE SAN GIOVANNI, dalla

galleria giovanni xxiii alla via salaria; proseguendo sulla tang.est

rallentamenti e code da via dei monti tiburtini alla rampa d’ingresso per

la a24 roma-teramo.

proprio sul percorso urbano della a24 roma-teramo code da portonaccio alla

tang.est verso il centro città.

SULLA VIA AURELIA INCOLONNAMENTI, PER LAVORI, DAL GRA A VIA DELLA STAZIONE

AURELIA VERSO IL CENTRO, E DA VIA AURELIA ANTICA A VIA GREGORIO XI VERSO IL

GRA.

