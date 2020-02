Traffico Roma del 29-02-2020 ore 19:30

A ROMA NORD CODE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, E TRA IL

GRA E VIA DI GROTTAROSSA tutto IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà;

incolonnamenti anche verso il gra a partire da via dei due ponti sino a via

di grottarossa.

CODE A TRATTI anche sulla via flaminia da corso francia a VIA DI

GROTTAROSSA IN uscita dalla città, poi su Via della Camilluccia fra Via

Trionfale e Piazza Walter Rossi in direzione di Piazza dei Giochi Delfici.

TRAFFICO RALLENTATO su via del foro italico, IN DIREZiONE SAN GIOVANNI, dA

VIA DEI CAMPI SPORTIVI alla via salaria; proseguendo sulla tang.est

rallentamenti ALL’ALTEZZA DELLA rampa d’ingresso per la a24 roma-teramo.

proprio sul percorso urbano della a24 roma-teramo SI RALLENTA da

portonaccio alla tang.est verso il centro città.

SULLA VIA AURELIA INCOLONNAMENTI, PER LAVORI, DAL GRA A VIA DELLA STAZIONE

AURELIA VERSO IL CENTRO, E DA VIA AURELIA ANTICA A VIA GREGORIO XI VERSO IL

GRA.

DOMANI QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA: STOP AL TRAFFICO NELLA FASCIA

VERDE DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30. ESENTATI:

• I VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA E IBRIDI, ALIMENTATI A METANO, A GPL E

BI-FUEL, ANCHE TRASFORMATI, MARCIANTI CON GPL O METANO;

• I VEICOLI A BENZINA “EURO 6”;

• I CICLOMOTORI A 2 RUOTE CON MOTORE 4 TEMPI “EURO 2”

• I MOTOCICLI A 4 TEMPI “EURO 3”.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma