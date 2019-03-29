Traffico Roma del 29-03-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 7:20 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE
GIÀ RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DI CORSO
FRANCIA DIREZIONE SALARIA; LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO FRANCIA-VIGNA
CLARA COMPORTA RIPERCUSSIONI.
SI PROCEDE IN CODA SULLA VIA FLAMINIA. CONSUETI DISAGI TRA IL RACCORDO
ANULARE E IL BIVIO PER TOR DI QUINTO.
IN INGRESSO A ROMA ABBIAMO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE IN ALTRE STRADE
MA NON SOLTANTO A CAUSA DEL TRAFFICO:
IN VIA DI BOCCEA, ZONA CASALOTTI, È UNA RIDUZIONE DELLA SEDE STRADALE A
PROVOCARE RALLENTAMENTI.
SULLA VIA BRACCIANESE È UN INCIDENTE A PENALIZZARE IL TRAFFICO. CI SONO
INCOLONNAMENTI; CI TROVIAMO TRA VIA DI TRAGLIATELLA E LA FRAZIONE DI
OSTERIA NUOVA.
RACCORDO ANULARE CON CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE
CASILINA, TUSCOLANA E APPIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma