Traffico Roma del 29-03-2019 ore 07:30

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE

GIÀ RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DI CORSO

FRANCIA DIREZIONE SALARIA; LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO FRANCIA-VIGNA

CLARA COMPORTA RIPERCUSSIONI.

SI PROCEDE IN CODA SULLA VIA FLAMINIA. CONSUETI DISAGI TRA IL RACCORDO

ANULARE E IL BIVIO PER TOR DI QUINTO.

IN INGRESSO A ROMA ABBIAMO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE IN ALTRE STRADE

MA NON SOLTANTO A CAUSA DEL TRAFFICO:

IN VIA DI BOCCEA, ZONA CASALOTTI, È UNA RIDUZIONE DELLA SEDE STRADALE A

PROVOCARE RALLENTAMENTI.

SULLA VIA BRACCIANESE È UN INCIDENTE A PENALIZZARE IL TRAFFICO. CI SONO

INCOLONNAMENTI; CI TROVIAMO TRA VIA DI TRAGLIATELLA E LA FRAZIONE DI

OSTERIA NUOVA.

RACCORDO ANULARE CON CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE

CASILINA, TUSCOLANA E APPIA.

