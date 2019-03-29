Traffico Roma del 29-03-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 07:50 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA VIA BRACCIANESE UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO TRA VIA DI
TRAGLIATELLA E LA FRAZIONE DI OSTERIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTA’
CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DALLA VIA CASILINA
ALLA VIA ARDEATINA
INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DAL
RACCORDO VERSO LA TANGENZIALE
GIÀ RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DI CORSO
FRANCIA DIREZIONE SALARIA; LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO FRANCIA-VIGNA
CLARA COMPORTA RIPERCUSSIONI.
QUESTA MATTINA PER UN IMPORTANTE CONGRESSO NAZIONALE PRESSO L’HOTEL ERGIFE
SULLA VIA AURELIA SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE ORE
19 CIRCA
E DALLE ORE 10 ALLD 14 DOPPIA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA , SI PROTESTA
CONTRO LA RIFORMA DELL’ESAME DI STATO . LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO IN
CONTEMPORANEA IN PIAZZALE OSTIENSE ED IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE DAVANTI
AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE TRASTEVERE
TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma