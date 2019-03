Traffico Roma del 29-03-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 07:50 MAX MAR

SULLA VIA BRACCIANESE UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO TRA VIA DI

TRAGLIATELLA E LA FRAZIONE DI OSTERIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTA’

CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DALLA VIA CASILINA

ALLA VIA ARDEATINA

INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DAL

RACCORDO VERSO LA TANGENZIALE

GIÀ RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DI CORSO

FRANCIA DIREZIONE SALARIA; LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO FRANCIA-VIGNA

CLARA COMPORTA RIPERCUSSIONI.

QUESTA MATTINA PER UN IMPORTANTE CONGRESSO NAZIONALE PRESSO L’HOTEL ERGIFE

SULLA VIA AURELIA SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE ORE

19 CIRCA

E DALLE ORE 10 ALLD 14 DOPPIA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA , SI PROTESTA

CONTRO LA RIFORMA DELL’ESAME DI STATO . LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO IN

CONTEMPORANEA IN PIAZZALE OSTIENSE ED IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE DAVANTI

AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE TRASTEVERE

TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA

FERMARSI.

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

