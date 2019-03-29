Traffico Roma del 29-03-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 08:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA VIA BRACCIANESE PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA VIA DI
TRAGLIATELLA E LA FRAZIONE DI OSTERIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
C’E’ MOLTO TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE DA CASTEL
GIUBILEO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA IN CITTA’.
CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DALLA VIA CASILINA
ALLA VIA ARDEATINA E SULLA ESTERNA TRA LA VIA BOCCEA E L’AURELIA
INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DAL
RACCORDO VERSO LA TANGENZIALE
GIÀ RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DI CORSO
FRANCIA DIREZIONE SALARIA; LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO FRANCIA-VIGNA
CLARA PER LAVORI, COMPORTA RIPERCUSSIONI .
QUESTA MATTINA A PARTIRE DALLE ORE 09.30 PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA PER
LE PROVE DI AMMISSIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’
DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA PORTUENSE E SULLA ROMA FIUMICINO SINO ALLE ORE
15.00 CIRCA.
E DALLE ORE 10 ALLD 14 DOPPIA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA , SI PROTESTA
CONTRO LA RIFORMA DELL’ESAME DI STATO . LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO IN
CONTEMPORANEA IN PIAZZALE OSTIENSE ED IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE DAVANTI
AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE TRASTEVERE
TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma