Traffico Roma del 29-03-2019 ore 09:30

TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA VIA BRACCIANESE E LA VIA

TRIONFALE IN ENTRATA A ROMA, PROSEGUENDO CI SONO RALLENTAMENTI TRA IL

RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI

STESSA SITUAIONE SULLA VIA FLAMINIA DA CASTEL GIUBILEO A VIA DEI DUE PONTI

IN ENTRATA IN CITTA’.

CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DALLA BUFALOTTA ALLA

VIA TIBURTINA E PROSEGUENDO SI STA’ IN FILA

DALLA VIA CASILINA ALLA ROMA FIUMICINO

RALLENTATAMENTI SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA DIREZIONE

SALARIA; LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO FRANCIA-VIGNA CLARA PER LAVORI,

COMPORTA RIPERCUSSIONI .

SEMPRE IN TANGENZIALE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA SALARIA IL TRAFFICO

RALLENTA IN DIREZIONE STADIO A PARTIRE DA MONTI TIBURTINI

ED E’ SEMPRE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE SUL VIADOTTO DELLA

MAGLIANA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO.

IN QUESTI GIORNI , PER UN IMPORTANTE CONGRESSO NAZIONALE PRESSO L’HOTEL

ERGIFE SULLA VIA AURELIA SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE FINO

ALLE ORE 19 CIRCA

E DALLE ORE 10 ALLE 14 DOPPIA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA , SI PROTESTA

CONTRO LA RIFORMA DELL’ESAME DI STATO . LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO IN

CONTEMPORANEA IN PIAZZALE OSTIENSE ED IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE DAVANTI

AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE TRASTEVERE

TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA

FERMARSI.

