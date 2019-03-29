Traffico Roma del 29-03-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 09:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA VIA BRACCIANESE E LA VIA
TRIONFALE IN ENTRATA A ROMA, PROSEGUENDO CI SONO RALLENTAMENTI TRA IL
RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
STESSA SITUAIONE SULLA VIA FLAMINIA DA CASTEL GIUBILEO A VIA DEI DUE PONTI
IN ENTRATA IN CITTA’.
CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DALLA BUFALOTTA ALLA
VIA TIBURTINA E PROSEGUENDO SI STA’ IN FILA
DALLA VIA CASILINA ALLA ROMA FIUMICINO
RALLENTATAMENTI SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA DIREZIONE
SALARIA; LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO FRANCIA-VIGNA CLARA PER LAVORI,
COMPORTA RIPERCUSSIONI .
SEMPRE IN TANGENZIALE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA SALARIA IL TRAFFICO
RALLENTA IN DIREZIONE STADIO A PARTIRE DA MONTI TIBURTINI
ED E’ SEMPRE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE SUL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO.
IN QUESTI GIORNI , PER UN IMPORTANTE CONGRESSO NAZIONALE PRESSO L’HOTEL
ERGIFE SULLA VIA AURELIA SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE FINO
ALLE ORE 19 CIRCA
E DALLE ORE 10 ALLE 14 DOPPIA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA , SI PROTESTA
CONTRO LA RIFORMA DELL’ESAME DI STATO . LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO IN
CONTEMPORANEA IN PIAZZALE OSTIENSE ED IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE DAVANTI
AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE TRASTEVERE
TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma