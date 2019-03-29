Traffico Roma del 29-03-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 09:50 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA VIA FLAMINIA UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO DAL RACCORDO A VIALE
TOR DI QUINTO IN ENTRATA IN CITTA’.
SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI IN VIA MATTIA BATTISTINI IN
PROSSIMITA’ DI VIA ADRIANO I
CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DALLA BUFALOTTA ALLA
VIA TIBURTINA E PROSEGUENDO SI STA’ IN FILA
DALLA VIA CASILINA ALLA ROMA FIUMICINO.
RALLENTATAMENTI SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA DIREZIONE
SALARIA; LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO FRANCIA-VIGNA CLARA PER LAVORI,
COMPORTA RIPERCUSSIONI . LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06 DEL MATTINO.
SEMPRE IN TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LA
SALARIA IN DIREZIONE STADIO .
UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA
CRISTOFORO COLOMBO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO.
QUESTA MATTINA A PARTIRE DALLE ORE 09.30 PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA
PER LE PROVE DI AMMISSIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO SONO POSSIBILI
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA PORTUENSE E SULLA ROMA FIUMICINO SINO
ALLE ORE 15.00 CIRCA.
E DALLE ORE 10 ALLE 14 DOPPIA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA , SI PROTESTA
CONTRO LA RIFORMA DELL’ESAME DI STATO . LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO IN
CONTEMPORANEA IN PIAZZALE OSTIENSE ED IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE DAVANTI
AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE TRASTEVERE
TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma