Traffico Roma del 29-03-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
.
RIMANE TRAFFICATA INVECE LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E
VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’.
RALLENTATAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI
XIII , A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI ,DELL’USCITA DI CORSO FRANCIA-
VIGNA CLARA IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06 DEL MATTINO.
CHIUSO LARGO APPIO CLAUDIO PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA
QUINTILIO VARO E VIA ELIO STILONE VERSO LA TUSCOLANA.
IN QUESTI GIORNI , PER UN IMPORTANTE CONGRESSO NAZIONALE PRESSO L’HOTEL
ERGIFE SULLA VIA AURELIA SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE FINO
ALLE ORE 19 CIRCA
SONO IN PIENO SVOLGIMENTO LE MANIFESTAZIONI STUDENTESCHE, CONTRO LA
RIFORMA DELL’ESAME DI STATO . SONO DUE LE PROTESTE IN CONTEMPORANEA, IN
PIAZZALE OSTIENSE ED IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE DAVANTI AL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE DI VIALE TRASTEVERE . POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO FINO
ALLE ORE 14.
DI CONSEGUENZA LA LINEA TRAM 3 E’ LIMITATA A PIAZZALE OSTIENSE IN
DIREZIONE TRASTEVERE.
TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma