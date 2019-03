Traffico Roma del 29-03-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 13:20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

UN INCIDENTA RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI GROTTA PERFETTA IN PROSSIMITA’

DI VIA PICO DELLA MIRANDOLA.

RALLENTAMENTI SULLA VIA PINETA SACCHETTI TRA ENRICO PESTALOZZI E VIA EMMA

PARODI IN DIREZIONE BOCCEA, RALLENTAMENTI ANCHE VERSO LA TRIONFALE TRA VIA

DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI.

RIMANE TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI

GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’.

RALLENTATAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI

XIII , A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI ,DELL’USCITA DI CORSO FRANCIA-

VIGNA CLARA IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06 DEL MATTINO.

IN QUESTI GIORNI , PER UN IMPORTANTE CONGRESSO NAZIONALE PRESSO L’HOTEL

ERGIFE SULLA VIA AURELIA SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE FINO

ALLE ORE 19 CIRCA

E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA,IN PIAZZALE

OSTIENSE, CONTRO LA RIFORMA DELL’ESAME DI STATO .

E’ TERMINATA INVECE QUELLA IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE DAVANTI AL

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IN VIALE TRASTEVERE .

LA LINEA TRAM 3 E’ STATA COMUNQUE LIMITATA A PIAZZALE OSTIENSE IN

DIREZIONE TRASTEVERE.

E QUESTA MATTINA PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA, PER LE PROVE DI AMMISSIONE

DI UN CONCORSO PUBBLICO SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SULLA

VIA PORTUENSE E SULLA ROMA FIUMICINO SINO ALLE ORE 16.00 CIRCA.

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma