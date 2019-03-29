Traffico Roma del 29-03-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 13:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTA RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI GROTTA PERFETTA IN PROSSIMITA’
DI VIA PICO DELLA MIRANDOLA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA PINETA SACCHETTI TRA ENRICO PESTALOZZI E VIA EMMA
PARODI IN DIREZIONE BOCCEA, RALLENTAMENTI ANCHE VERSO LA TRIONFALE TRA VIA
DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI.
RIMANE TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI
GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’.
RALLENTATAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI
XIII , A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI ,DELL’USCITA DI CORSO FRANCIA-
VIGNA CLARA IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06 DEL MATTINO.
IN QUESTI GIORNI , PER UN IMPORTANTE CONGRESSO NAZIONALE PRESSO L’HOTEL
ERGIFE SULLA VIA AURELIA SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE FINO
ALLE ORE 19 CIRCA
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA,IN PIAZZALE
OSTIENSE, CONTRO LA RIFORMA DELL’ESAME DI STATO .
E’ TERMINATA INVECE QUELLA IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE DAVANTI AL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IN VIALE TRASTEVERE .
LA LINEA TRAM 3 E’ STATA COMUNQUE LIMITATA A PIAZZALE OSTIENSE IN
DIREZIONE TRASTEVERE.
E QUESTA MATTINA PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA, PER LE PROVE DI AMMISSIONE
DI UN CONCORSO PUBBLICO SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SULLA
VIA PORTUENSE E SULLA ROMA FIUMICINO SINO ALLE ORE 16.00 CIRCA.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma