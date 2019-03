Traffico Roma del 29-03-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 15:20 SS

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA

E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA, ANCHE IN

CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO

DELLA PONTINA E LA STATALE 7 APPIA..

A NORD DELLA CAPITALE PER UN INCDENTE CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA

TIBERINA ALL’ALTEZZA DI VIA TARANO NELLE DUE DIREZIONI.

INTENSO IL TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XIII

E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

ANCORA PER OGGI SONO PREVISTI LAVORI A VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO

ALL’ALTEZZA DI IAZZA IRNERIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LA LINEA DI BUS

892.

CONCLUSI I LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA DI RIPETTA. LA STRADA E’

RIAPERTA ALLA CIRCOLAZIONE E LE LINEE BUS HANNO RIPRESO IL NORMALE

PEERCORSO.

TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA

FERMARSI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

