Traffico Roma del 29-03-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 15:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA
E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA, ANCHE IN
CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO
DELLA PONTINA E LA STATALE 7 APPIA..
A NORD DELLA CAPITALE PER UN INCDENTE CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA
TIBERINA ALL’ALTEZZA DI VIA TARANO NELLE DUE DIREZIONI.
INTENSO IL TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XIII
E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
ANCORA PER OGGI SONO PREVISTI LAVORI A VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO
ALL’ALTEZZA DI IAZZA IRNERIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LA LINEA DI BUS
892.
CONCLUSI I LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA DI RIPETTA. LA STRADA E’
RIAPERTA ALLA CIRCOLAZIONE E LE LINEE BUS HANNO RIPRESO IL NORMALE
PEERCORSO.
TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma