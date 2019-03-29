Traffico Roma del 29-03-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 16:50 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA
E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA, PROSEGUENDO
CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E QUELLO DELL’APPIA ..CODE
A TRATTI PER UN INCDENTE SU VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’..
INTENSO IL TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XIII
E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DALLO SINCOLO PER LA A12
ROMA CIVITAVECCHIA FINO AL RACCORDO ANULARE. E PROSEGUENDO ALTRI
INCOLONNAMENTI DA VIA DELLA MAGLIANA FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE
VIA CRISTOFORO COLOMBO.
ANCORA PER OGGI SONO PREVISTI LAVORI A VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO
ALL’ALTEZZA DI PIAZZA IRNERIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LA LINEA DI BUS
892..
TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma