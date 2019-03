Traffico Roma del 29-03-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 16:50 SS

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA

E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA, PROSEGUENDO

CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E QUELLO DELL’APPIA ..CODE

A TRATTI PER UN INCDENTE SU VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’..

INTENSO IL TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XIII

E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CODE PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DALLO SINCOLO PER LA A12

ROMA CIVITAVECCHIA FINO AL RACCORDO ANULARE. E PROSEGUENDO ALTRI

INCOLONNAMENTI DA VIA DELLA MAGLIANA FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE

VIA CRISTOFORO COLOMBO.

ANCORA PER OGGI SONO PREVISTI LAVORI A VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO

ALL’ALTEZZA DI PIAZZA IRNERIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LA LINEA DI BUS

892..

TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA

FERMARSI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma