Traffico Roma del 29-03-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 17:50 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA
E QUELLO DELLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE IN
CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO
ALL’APPIA. .
INTENSO IL TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XIII
E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI SU VIALE DEL
MURO TORTO TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO IN DIREZIONE VIA
LUISA DI SAVOIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SU VIA NOMENTANA
ALL’ALTEZZA DI LARGO VALSOLDA
CODE PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DALLO SINCOLO PER LA A12
ROMA CIVITAVECCHIA FINO AL RACCORDO ANULARE. E PROSEGUENDO ALTRI
INCOLONNAMENTI DA VIA DELLA MAGLIANA FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE
VIA CRISTOFORO COLOMBO. TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN USCITA DALLA
CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO AL
RACCORDO ANULARE E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA
DI ACILIA DIREZIONE OSTIA.
TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma