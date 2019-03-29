Traffico Roma del 29-03-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 18.20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA
E QUELLO DELLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE IN
CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA
ROMANINA
IN TANGENZIALE CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XIII E CORSO FRANCIA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI SU VIALE DEL MURO TORTO TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE
FLAMINIO A SCENDERE
CODE PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DALLO SINCOLO PER LA A12
ROMA CIVITAVECCHIA FINO AL RACCORDO ANULARE. E PROSEGUENDO ALTRI
INCOLONNAMENTI DA VIA DELLA MAGLIANA FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE
VIA CRISTOFORO COLOMBO.
TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI
SULLA VIA PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE E
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA DIREZIONE
OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma