Traffico Roma del 29-03-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 18.20 mave

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA

E QUELLO DELLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE IN

CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA

ROMANINA

IN TANGENZIALE CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XIII E CORSO FRANCIA IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI SU VIALE DEL MURO TORTO TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE

FLAMINIO A SCENDERE

CODE PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DALLO SINCOLO PER LA A12

ROMA CIVITAVECCHIA FINO AL RACCORDO ANULARE. E PROSEGUENDO ALTRI

INCOLONNAMENTI DA VIA DELLA MAGLIANA FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE

VIA CRISTOFORO COLOMBO.

TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI

SULLA VIA PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE E

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA DIREZIONE

OSTIA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma