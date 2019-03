Traffico Roma del 29-03-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 19.20 SS

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA

E QUELLO DELLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE IN

CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA

ROMANINA

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO A VIALE

DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI , IN TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI

TRA LA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO DIREZIONE SAN

GIOVANNI..

SULLA VIA PORTUENSE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI NEI PRESSI

DELL’INCROCIO CON VIA DELLA CASETTA MATTEI . SUL POSTO SI TRANSITA A SENSO

UNICO ALTERNATO..

CODE PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

ANULARE. E PROSEGUENDO ALTRI INCOLONNAMENTI DA VIA DELLA MAGLIANA FINO A

VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE VIA CRISTOFORO COLOMBO.

TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI

SULLA VIA PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE E

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA DIREZIONE

OSTIA.

