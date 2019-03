Traffico Roma del 29-03-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 19.50 SS

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER

ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO PER L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO A VIALE

DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI , IN TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI

TRA LA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO DIREZIONE SAN

GIOVANNI..

SULLA VIA PORTUENSE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI NEI PRESSI

DELL’INCROCIO CON VIA DELLA CASETTA MATTEI . SUL POSTO SI TRANSITA A SENSO

UNICO ALTERNATO, UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DI SAN PAOLO RALLENTAMENTI

ALL’INCROCIO CON VIA GUGLIELMO MARCONI…

CODE PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DA VIA DELLA MAGLIANA FINO

A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE VIA CRISTOFORO COLOMBO.

TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI

SULLA VIA PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE E

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA DIREZIONE

OSTIA.

PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO.

