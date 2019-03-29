Traffico Roma del 29-03-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 19.50 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER
ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO PER L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO A VIALE
DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI , IN TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI
TRA LA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO DIREZIONE SAN
GIOVANNI..
SULLA VIA PORTUENSE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI NEI PRESSI
DELL’INCROCIO CON VIA DELLA CASETTA MATTEI . SUL POSTO SI TRANSITA A SENSO
UNICO ALTERNATO, UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DI SAN PAOLO RALLENTAMENTI
ALL’INCROCIO CON VIA GUGLIELMO MARCONI…
CODE PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DA VIA DELLA MAGLIANA FINO
A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE VIA CRISTOFORO COLOMBO.
TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI
SULLA VIA PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE E
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA DIREZIONE
OSTIA.
PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma