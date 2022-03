Traffico Roma del 29-03-2022 ore 10:00

Luceverde Roma sul grande raccordo anulare tra la Casilina e latte in carreggiata interna mentre sulla carreggiata esterna Ci sono code tra la Roma Fiumicino la via del mare che c’è la diramazione Roma Sud per lavori sulla Pontina file tra Castel Romano a via di Decima e in uscita da Roma all’altezza di Tor de’ Cenci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo confine tra i fiorentini la tangenziale è ancora trattor cervare raccordo in uscita della code su quest’ultima tra la via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico verso San Giovanni si sta in coda prima della Tiburtina è ancora tra piazzale labicano in via Nola traffico intenso in città è un incidente Si segnala rallentamenti alle porte di Roma nei pressi di via Ostiense altezza di via Ponte Ladrone in direzione della capitale nuovo incidente su via della Pisana all’altezza del raccordo e segnaliamo poi una carreggiata ridotta su Corso di Francia con le termiti tra via Flaminia Nuova e la tangenziale è manifestazione dalle 11 alle 13:30 in piazza Castellani altra manifestazione in via Molise dalle 10 alle 13 nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico mentre dallele 14 manifestazioni in Piazza della Repubblica Ricordiamo lo sciopero del trasporto pubblico locale a tacca dei 24ore iniziata la seconda fase del pomeriggio il servizio Sara garantito dalle 17 alle 20 momento lievi ritardi sulla termini-centocelle ricordiamo regolari Roma TPL Cotral per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it da Maria Barbara termine tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

