Traffico Roma del 29-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 29 APRILE 2019 ORE 7:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PRIME CODE SUL GRA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA
INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO CODE DA FIORENTINI ALA TANGENZIALE
EST
NEL QUARTIERE APPIO LATINO CHIUSA VIA MACEDONIA. DEVIATO IL TRAFFICO,
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
CHIUSA PER LAVORI AL TRAFFICO VIA FOSSO DELL’OSA TRA VIA FILETTO E VIA
PRENESTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI FINO AL 3 MAGGIO
MENTRE LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA MARIO FANI A VIA
DELLA PINETA SACCHETTI COMPORTA ANCORA POSSIBILI DISAGI CON RALLENTAMENTI
NEL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – TRATTO PERCORRIBILE SU CARREGGIATA RIDOTTA.
TERMINE DEI LAVORI, IL 5 MAGGIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma