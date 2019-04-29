Traffico Roma del 29-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 29 APRILE 2019 ORE 7:50
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN APERRTURA CI SONO FILE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA
MAGLIANA DIREZIONE EUR.
PRIME CODE SUL GRA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA
INTERNA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E
PIU’ AVANT DALLA PRENESTINA ALLA CENTRALE DEL LATTE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO CODE DA FIORENTINI ALA TANGENZIALE
EST E PROPRIO QUI CI SONO CODE DALLA SALARIA A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE
STADIO E DA VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE VERSO SAN
GIOVANNI.
NEL QUARTIERE APPIO LATINO CHIUSA VIA MACEDONIA. DEVIATO IL TRAFFICO,
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
CHIUSA PER LAVORI AL TRAFFICO VIA FOSSO DELL’OSA TRA VIA FILETTO E VIA
PRENESTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI FINO AL 3 MAGGIO
MENTRE LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA MARIO FANI A VIA
DELLA PINETA SACCHETTI COMPORTA ANCORA POSSIBILI DISAGI CON RALLENTAMENTI
NEL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – TRATTO PERCORRIBILE SU CARREGGIATA RIDOTTA.
TERMINE DEI LAVORI, IL 5 MAGGIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma