Traffico Roma del 29-04-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 29 APRILE 2019 ORE 7:50

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

IN APERRTURA CI SONO FILE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA

MAGLIANA DIREZIONE EUR.

PRIME CODE SUL GRA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA

INTERNA

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E

PIU’ AVANT DALLA PRENESTINA ALLA CENTRALE DEL LATTE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO CODE DA FIORENTINI ALA TANGENZIALE

EST E PROPRIO QUI CI SONO CODE DALLA SALARIA A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE

STADIO E DA VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE VERSO SAN

GIOVANNI.

NEL QUARTIERE APPIO LATINO CHIUSA VIA MACEDONIA. DEVIATO IL TRAFFICO,

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

CHIUSA PER LAVORI AL TRAFFICO VIA FOSSO DELL’OSA TRA VIA FILETTO E VIA

PRENESTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI FINO AL 3 MAGGIO

MENTRE LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA MARIO FANI A VIA

DELLA PINETA SACCHETTI COMPORTA ANCORA POSSIBILI DISAGI CON RALLENTAMENTI

NEL PRIMO TRATTO DI GALLERIA – TRATTO PERCORRIBILE SU CARREGGIATA RIDOTTA.

TERMINE DEI LAVORI, IL 5 MAGGIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma