Traffico Roma del 29-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 29 APRILE 2019 ORE 08:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN APERTURA CI SONO FILE SULLA ROMA FIUMICINO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA
DEL RACCORDO ANULARE E PER IL TRAFFICO INTENSO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA
DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR.
INCOLONNAMENTI SUL GRA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA APPIA IN
CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E
PIU’ AVANT DALLA PRENESTINA ALLA CENTRALE DEL LATTE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO CODE DA FIORENTINI ALA TANGENZIALE
EST E PROPRIO QUI CI SONO CODE DALLA SALARIA A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE
STADIO E DA VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE VERSO SAN
GIOVANNI.
IN CITTA’ FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL
2000 A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA
STESSA COSA SULLA SALRIA DALL’APT DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST
NEL QUARTIERE APPIO LATINO CHIUSA VIA MACEDONIA. DEVIATO IL TRAFFICO,
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma