Traffico Roma del 29-04-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 29 APRILE 2019 ORE 08:20

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

IN APERTURA CI SONO FILE SULLA ROMA FIUMICINO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA

DEL RACCORDO ANULARE E PER IL TRAFFICO INTENSO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA

DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR.

INCOLONNAMENTI SUL GRA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA APPIA IN

CARREGGIATA INTERNA

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E

PIU’ AVANT DALLA PRENESTINA ALLA CENTRALE DEL LATTE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO CODE DA FIORENTINI ALA TANGENZIALE

EST E PROPRIO QUI CI SONO CODE DALLA SALARIA A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE

STADIO E DA VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE VERSO SAN

GIOVANNI.

IN CITTA’ FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL

2000 A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA

STESSA COSA SULLA SALRIA DALL’APT DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST

NEL QUARTIERE APPIO LATINO CHIUSA VIA MACEDONIA. DEVIATO IL TRAFFICO,

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma