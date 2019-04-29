Traffico Roma del 29-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 29 APRILE 2019 ORE 09:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SUL GRA: SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
PRENESTINA E VIA TIBURTINA; MENTRE LUNGO QUELLA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE
DI ROMA SUD E LO SVINCOLO PER CIAMPINO.
IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA CASAL
PALOCCO A VIA DI MALAFEDE E
SULLA ROMA AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA
IDROVORE DELLA MAGLIANA AL PONTE SUL TEVERE.
ALTRE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ LUNGO LA VIA FLAMINIA DAL GRA SINO A VIA DI
GROTTAROSSA E
SULLA VIA SALARIA, DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEL FORO ITALICO.
GIUNTI SU VIA DEL FORO ITALICO SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DELLO STADIO
OLIMPICO, DA QUI SINO A CORSO DI FRANCIA.
ALTRI INCOLONNAMENTI POI SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, DA
VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE.
NEI PRESSI DEL VATICANO SEGNALIAMO CODE IN VIA DI PORTA CAVALLEGGERI CON
RIPERCUSSIONI LUNGO VIA DELLE FORNACI.
INFINE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA
DELLA CECCHIGNOLA ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI KOBLER.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma