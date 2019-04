Traffico Roma del 29-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 29 APRILE 2019 ORE 09:20 MG

TRAFFICO INTENSO SUL GRA: SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA

PRENESTINA E VIA TIBURTINA; MENTRE LUNGO QUELLA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE

DI ROMA SUD E LO SVINCOLO PER CIAMPINO.

IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA CASAL

PALOCCO A VIA DI MALAFEDE E

SULLA ROMA AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA

IDROVORE DELLA MAGLIANA AL PONTE SUL TEVERE.

ALTRE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ LUNGO LA VIA FLAMINIA DAL GRA SINO A VIA DI

GROTTAROSSA E

SULLA VIA SALARIA, DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEL FORO ITALICO.

GIUNTI SU VIA DEL FORO ITALICO SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DELLO STADIO

OLIMPICO, DA QUI SINO A CORSO DI FRANCIA.

ALTRI INCOLONNAMENTI POI SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, DA

VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE.

NEI PRESSI DEL VATICANO SEGNALIAMO CODE IN VIA DI PORTA CAVALLEGGERI CON

RIPERCUSSIONI LUNGO VIA DELLE FORNACI.

INFINE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA

DELLA CECCHIGNOLA ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI KOBLER.

