Traffico Roma del 29-04-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 29 APRILE 2019 ORE 09:50 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.
SUL GRA SEGNALIAMO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA
TUSCOLANA E VIA APPIA E POI FRA LO SVINCOLO PER LA VIA PONTINA E QUELLO PER
LA VIA DEL MARE.
SI CONTINUA POI A RALLENTARE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO IN ENTRATA IN CITTA’
DA CASAL PALOCCO A VIA DI MALAFEDE
MENTRE SU VIA DEL FORO ITALICO SI STA IN CODA, PER LAVORI IN CORSO, VERSO
LO STADIO OLIMPICO, DA VIA SALARIA SINO A CORSO DI FRANCIA.
ALTRI INCOLONNAMENTI POI SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, DA VIA
PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
NEI PRESSI DEL VATICANO SEGNALIAMO CODE IN VIA DI PORTA CAVALLEGGERI CON
RIPERCUSSIONI LUNGO VIA DELLE FORNACI.
INFINE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA
DELLA CECCHIGNOLA ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI KOBLER.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma