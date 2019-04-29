Traffico Roma del 29-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 29 APRILE 2019 ORE 11:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO RALLENTATO SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LO SVINCOLO
PER CIAMPINO NEI DUE SENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONI IN DIREZIONE DELLA
CITTA’ SULLA STESSA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.
NON DISTANTE CODE A TRATTI, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI, LUNGO LA VIA
CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO.
ALTRE CODE, QUI DOVUTE PERO’ A LAVORI IN CORSO, SU VIA DEL FORO ITALICO IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, DA VIA SALARIA SINO A CORSO DI FRANCIA.
SI STA IN CODA POI SU VIA AURELIA ANTICA DA LARGO DON LUIGI GUANELLA A VIA
AURELIA, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E NEI PRESSI SU VIA DELL’ACQUAFREDDA
E POI SU VIA NAZARETH IN DIREZIONE DI VIA DI BOCCEA.
GIUNTI SU VIA DI BOCCEA RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA
VAL CANNUTA E PIAZZA IRNERIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma