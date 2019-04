Traffico Roma del 29-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 29 APRILE 2019 ORE 11:20 MG

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO RALLENTATO SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LO SVINCOLO

PER CIAMPINO NEI DUE SENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONI IN DIREZIONE DELLA

CITTA’ SULLA STESSA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.

NON DISTANTE CODE A TRATTI, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI, LUNGO LA VIA

CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO.

ALTRE CODE, QUI DOVUTE PERO’ A LAVORI IN CORSO, SU VIA DEL FORO ITALICO IN

DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, DA VIA SALARIA SINO A CORSO DI FRANCIA.

SI STA IN CODA POI SU VIA AURELIA ANTICA DA LARGO DON LUIGI GUANELLA A VIA

AURELIA, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E NEI PRESSI SU VIA DELL’ACQUAFREDDA

E POI SU VIA NAZARETH IN DIREZIONE DI VIA DI BOCCEA.

GIUNTI SU VIA DI BOCCEA RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA

VAL CANNUTA E PIAZZA IRNERIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma