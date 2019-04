Traffico Roma del 29-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 29 APRILE 2019 ORE 13:20 MG

PER IL TRAFFICO INTENSO A TRATTI SI RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA

DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E DI VIA TUSCOLANA.

NEI PRESSI DEL RACCORDO SI STA IN CODA IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA

PRENESTINA.

MENTRE IN ENTRATA CODE SU:

VIA TIBERINA, DA VIA TARANO A VIA FLAMINIA E

LUNGO VIA DELL’ACQUAFREDDA E POI VIA NAZARETH IN DIREZIONE DI VIA DI

BOCCEA.

ALTRE CODE, DOVUTE A LAVORI IN CORSO, SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIA DEI

CAMPI SPORTIVI A CORSO DI FRANCIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

RICORDIAMO CHE NON DISTANTE RESTERA’ CHIUSA AL TRAFFICO IN DIREZIONE DI VIA

DELLA PINETA SACCHETTI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA MARIO FANI A VIA

VIA TRIONFALE.

RICORDIAMO ANCHE CHE IL TRATTO PRECEDENTE A VIA MARIO FANI E’ PERCORRIBILE

SU CARREGGIATA RIDOTTA.

TERMINE DEI LAVORI, IL 5 MAGGIO.

SI STA POI IN CODA SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI,

ALL’ALTEZZA DI VIA NOLA.

