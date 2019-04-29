Traffico Roma del 29-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 15:20 Sic
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE IN VIA DEL MURO TORTO STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI NELLA
CORSIA IN DIREZIONE DI PIAZZA FIUME QUINDI VERSO LA NOMENTANA E IL
POLICLINICO.
E SEMPRE SUL MURO TORTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO DISAGI ANCHE
VERSO IL LUNGOTEVERE; INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL PIAZZALE FLAMINIO.
ALTRI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI
SULLA VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DELL’OLIMPICA DUNQUE IN PROSSIMITÀ DI
VIA LEONE XIII
INCIDENTE E RALLENTAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER
IL VIADOTTO IN DIREZIONE DELLA MARCONI.
E POI SULLA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI.
SULLA TANGENZIALE ALTEZZA CORSO FRANCIA PROSEGUONO I DISAGI VERSO LO STADIO
A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA
PROSEGUENDO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, LA CHIUSURA DEL TRATTO DA VIA
FANI A PINETA SACCHETTI, COMPORTA RALLENTAMENTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma