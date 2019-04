Traffico Roma del 29-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 15:20 Sic

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

UN INCIDENTE IN VIA DEL MURO TORTO STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI NELLA

CORSIA IN DIREZIONE DI PIAZZA FIUME QUINDI VERSO LA NOMENTANA E IL

POLICLINICO.

E SEMPRE SUL MURO TORTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO DISAGI ANCHE

VERSO IL LUNGOTEVERE; INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL PIAZZALE FLAMINIO.

ALTRI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI

SULLA VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DELL’OLIMPICA DUNQUE IN PROSSIMITÀ DI

VIA LEONE XIII

INCIDENTE E RALLENTAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER

IL VIADOTTO IN DIREZIONE DELLA MARCONI.

E POI SULLA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI.

SULLA TANGENZIALE ALTEZZA CORSO FRANCIA PROSEGUONO I DISAGI VERSO LO STADIO

A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA

PROSEGUENDO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, LA CHIUSURA DEL TRATTO DA VIA

FANI A PINETA SACCHETTI, COMPORTA RALLENTAMENTI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma